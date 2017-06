Freizeit Ursensollen

12.06.2017

6

0 12.06.2017

Mit einem bunten Programm hat der Kindergarten St. Vitus sein 30-Jähriges gefeiert. Dazu waren neben den Kindergartenkindern und deren Eltern auch viele Ehemalige gekommen. Unter dem Motto "Jedes Kind braucht einen Schutzengel" hatten sich die Kleinen unter der Leitung von Angelika Hiltl einiges einfallen lassen. Mit Unterstützung des Familienchors sangen die Kinder beim Gottesdienst Lieder, trugen Fürbitten vor und verteilten kleine rote Schutzengel an die Kirchgänger. Bei der Feier im Kindergarten gab es ein riesiges Kuchenbuffet und Kaffee, Weißwürste und Wiener. "Griaß eich Gott", sangen die Kinder zur Begrüßung und trugen ein Eröffnungsgedicht vor. Stellvertretender Bürgermeister Josef Schmaußer sagte, ein Kindergarten unterstütze und ergänze die familiäre Erziehung, "um für unsere Kleinen beste Entwicklungs- und Bildungschancen zu vermitteln".

Sein besonderer Dank galt den anwesenden Kindergarten-Gründungsvätern Rudolf Frenzel, Josef Augsberger und Max Birner für den Anstoß zum Bau der Einrichtung sowie Agnes Schneider für ihr ehrenamtliches Engagement in der Kirchenverwaltung. Abschließend ließ Kindergartenleitung Angelika Hiltl die vergangenen 30 Jahre Revue passieren: "Hier ist lebendige Geschichte um mich versammelt." Die zurückliegenden Jahre seien auch ein großer Teil ihres Lebens. Da gehöre alles dazu: Erfolge, Lachen, aber auch Sorgen. Hiltl war von Anfang an mit dabei, baute die Einrichtung mit auf, war an allen Entwicklungsschritten beteiligt.Großen Dank richtete sie an alle Mitarbeiter, die Kirchenverwaltung als Träger der Einrichtung, die Gemeinde, an alle anderen Helfer und Partner, den Elternbeirat für die tatkräftige Unterstützung und vor allem an die Kinder selbst. "Denn ohne Kinder gäbe es keinen Kindergarten", sagte sie. Nach den Ansprachen kündigte sich der nächste Höhepunkt an: Ballonkünstler Tobi van Deisner verzauberte die Besucher mit Ballonkunst und Comedy. Der Halbfinalist von "Das Supertalent" und Europameister der Ballonkünstler bot eine unterhaltsame Show. Am Schluss verschwand er komplett in einem riesigen Luftballon.