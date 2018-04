Freizeit Ursensollen

02.04.2018

17

0 02.04.201817

Auf Ostereiersuche für Deko-Zwecke sind die Senioren der Netzwerke Ursensollen-Ammerthal beim Besuch des Ostermarktes auf dem Brauereigelände Kuchlbauer in Abensberg gegangen. Organisatorin Christa Suttner freute sich über 50 Teilnehmer an der Fahrt. An zahlreichen Ständen boten Künstler und Handwerker fantasievolle Deko-Ideen. Geboten war nicht nur was für die Augen, sondern auch für den Magen in Form von Osterschinken, Würstl, Dampfnudel, Süßem und vielem mehr.

Eine unerwartete Überraschung versteckte sich in einer Holzbude: Der Brunnerwirt Gregor aus der BR-Sendung "Dahoam is Dahoam" verkaufte süße Stangerl mit Schokosoße und war gerne bereit, sich mit den Besuchern fotografieren zu lassen. Am Ende der Tour waren sich alle einig: Es war ein schöner Nachmittag.