Freizeit Ursensollen

30.04.2018

30.04.2018

Eine Pflanzentauschbörse hat der Obst- und Gartenbauverein Ursensollen am Samstag in Hohenkemnath ausgerichtet. Zahlreiche Interessierte kamen, um sich aus einer Vielzahl von Pflanzen und Stauden etwas Passendes auszusuchen oder das anzubieten, was andere gebrauchen können. Auf den Tischen standen Pappkartons und Körbe, Blumentöpfe und Schachteln mit allen möglichen Pflanzen. Die Besucher bekamen obendrein Tipps und Pflegehinweise, erfuhren Wissenswertes zur Größe und zum richtigen Standort. Viele gönnten sich noch Kaffee und Kuchen, ehe sie nach Hause gingen, um ihre Schätze einzupflanzen. Bild: snn