Freizeit Ursensollen

20.08.2017

Die Tennisabteilung der DJK Ursensollen hatte zusammen mit dem BTV-Talentinos-Tennis-Scout Thomas Kick ein Schnuppertraining (Bild) an der Grundschule absolviert. Rund 130 Kinder hatten unter Kicks fachlicher Anleitung, unterstützt von Thomas Dreise (DJK Ursensollen), mit viel Spaß und Interesse erste Tennis-Übungen ausgeführt. Die DJK Ursensollen hat nun im Nachgang dazu alle interessierten Kinder und Eltern zu einem Nachfolgeangebot auf die Tennisanlage am Rängberg eingeladen. Das erste Training war mit neun Kindern schon recht gut besucht. Danach stießen weitere Mädchen und Buben hinzu, aber auch erste Erwachsene bekundeten Interesse. Die DJK-Tennisabteilung freut sich seither über Zuwachs in allen Altersklassen und möchte den Spaß am Tennis allen Interessierten vermitteln. Trainingstermin für Kinder und Jugendliche ist jeden Donnerstag (auch in den Schulferien) um 15 Uhr, sowie danach, um 16 Uhr, für etwas Fortgeschrittenere. Für Fragen stehen Thomas Dreise (0172/8 68 85 45) und Hans-Gerd Grau (09628/81 54) zur Verfügung. Bild: exb