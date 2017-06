Freizeit Ursensollen

15.06.2017

1

0 15.06.2017

Hubertus Ursensollen hat einen neuen Chef: Simon Kopp ist der neue Schützenmeister. Gewählt wurde er bei der Generalversammlung.

(ua) Etwas mehr als ein Jahr lang führte stellvertretender Schützenmeister Berthold Kopp die Geschicke des Vereins. Zuvor hatte sich Alfred Stang nach über 20 Jahren an der Spitze des Vereins zurückgezogen. Seit der Generalversammlung hat die Gesellschaft wieder einen neuen Chef: Simon Kopp. Die Anforderungen, beruflich, privat oder in den Vereinen, würden immer mehr, sagte Bürgermeister Franz Mädler. Deshalb werde es für Vereine immer schwieriger, einen neuen Vorstand zu bilden. "Aber euch ist wirklich ein Generationswechsel gelungen. Da kann ich euch nur gratulieren", sagte der Ursensollener Rathaus-Chef.Hubertus hat auch den Vorstand etwas verjüngt. Klaus Zagel trat nach Jahrzehnten in verschiedenen Positionen in der Führungsriege vom Amt des Beisitzers zurück. Johannes Sperber folgt ihm nach. Alexander Strobl ersetzt Simon Kopp als weiterer Beisitzer. Manuel Scharf übernimmt das Amt des zweiten Sportleiters. Günther Sperber wird neuer Gerätewart. Auch die Bogensparte wächst: Daher gibt es mit Josef Scherer künftig einen Jugendleiter.Klaus Zagel und Ingrid Rindfleisch wurden für jahrelanges Engagement zu Ehrenmitgliedern ernannt. Franz Mädler und Armin Nold, die seit 25 Jahren im Schützenverein sind, wurden ebenso geehrt wie Bernadette Strobl und Andreas Weber für jeweils 40 Jahre.In den Berichten bei der Generalversammlung hieß es, dass der Verein von 167 auf 172 Mitglieder angewachsen ist. Finanziell gab es nicht zuletzt dank des Gockerlfests, für das heuer mit Sonntag, 2. Juli, schon der Termin feststeht, wieder ein ordentliches Plus. Anerkennende Worte zur finanziellen Situation gab es von Hartmut Krug, Gausporteiter von Gau Pegnitzgrund: "Nach einem Neubau des Schützenheims wie bei euch haben die meisten Vereine eher ein Minus auf dem Konto." Auch sportlich war das Jahr 2016 ein voller Erfolg - mit vier Mannschaften bei Rundenwettkämpfen. Die erste Mannschaft verpasste nur knapp den Aufstieg in die Mittelfranken-Liga.Bei Landkreismeisterschaften, Bayerischen Meisterschaften und Deutschen Meisterschaften erzielten die Hubertus-Schützen hervorragende Ergebnisse. So erreichte Johann Strobl den vierten Platz im 100-Meter-KK-Schießen bei der Deutschen Meisterschaft.