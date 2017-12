Freizeit Ursensollen

10.12.2017

10.12.2017

Oberleinsiedl. Es ist eine Tradition, dass zu Jahresbeginn die Theatergruppe Inzendorf im Saal des Gasthofes Benedikt Michl in Oberleinsiedl gastiert: Dieses Mal bringen die Laiendarsteller das Stück "Der Deifl und die Kramerin" von Ulla Kling (Regie: Hubert Schreiner) auf die Bühne.

Der Inhalt dieses bayerischen Schwanks in drei Akten lässt sich kurz wiedergeben: Der Kramer Martl wird von seiner Frau Wally tyrannisiert. Sie beherrscht das Geschäft und regiert auch in der Familie. Außerdem mischt sie sich auch in die Liebesbeziehungen ihrer Tochter ein, bis dem Martl der Kragen platzt und er den wutentbrannten Wunsch äußert: "Der Deifl soll's holn!" Prompt erscheint der Teufel mit Blitz und Donner auf der Bildfläche und bietet seine Dienste an. Doch das Unterfangen gestaltet sich etwas schwierig. Schließlich und endlich wendet sich das Blatt doch, als die Krämerin mit der Tatsache der Existenz von "Luzi" konfrontiert wird. Karten gibt es beim Gasthaus Michl in Oberleinsiedl. Die beiden Aufführungen sind am Freitag, 9. Februar sowie am Samstag, 10. Februar 2018, jeweils ab 19.30 Uhr.