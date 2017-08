Ursensollener Minis in Eichstätt auf den Spuren Willibalds

Freizeit Ursensollen

04.08.2017

(brü) Die Oberministranten der Pfarrei St. Vitus organisierten eine Fahrt zur Willibaldswoche nach Eichstätt. Im Gepäck waren gute Laune, Vorfreude auf den Tag und es durften die Ministranten-Gewänder nicht fehlen. Pfarrer Konrad Willi spendete den Reisesegen. Kaum am Ziel angekommen, ging es mit der Stadtrallye "Auf den Spuren des heiligen Willibald" los. An 20 Stellen mussten rund 90 Gruppen aus dem gesamten Bistum bestimmte Szenen aus dem Leben des heiligen Willibald nachstellen, fotografieren und die Bilder per Whats-App an die Spielleitung senden. Am Nachmittag fand im Dom ein Pontifikalamt mit Bischof Gregor Maria Hanke und den über 1000 Ministranten statt. Der Bischof predigte über die verschiedenen Aspekte des Ministrierens, wie das Vortragekreuz die Christen daran erinnert, dass diese dort aufkreuzen sollen, wo Menschen in Not sind. Deshalb wurde beim Ministrantentag ein großes Holzkreuz mit Fingerabdrücken gestaltet. Es gab auch ein Riesenweihrauchfass zu bestaunen, das drei Meter hoch und 180 Kilo schwer war. Nach dem Gottesdienst spielte auf der Seminarwiese eine Band und es fand ein Mini-Wetten-Dass statt. Hier wettete Fernseh-Moderator Willi Weitzel, dass es die über 1000 Ministranten nicht schaffen, mit ihren Körpern die Sternsinger-Segensbitte 20*C+M+B*17 darzustellen. Und: Die Jugendlichen gewannen diese Wette. Unser Bild zeigt die Ursensollener vor dem Kreuz, das beim Ministrantentag gestaltet wurde. Bild: Bistum Eichstätt