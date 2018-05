Freizeit Ursensollen

15.05.2018

15.05.2018

Ziel war die sagenumwobene Felsengruppe "dürrer Wirt" im Erlheimer Trockental: Dorthin führte eine zweistündige Wanderung der Gemeinde Ursensollen als "Bayern Tour Natur".

Josef Schmaußer, Ursensollens Heimatpfleger, scharte 16 Interessierte zum Abmarsch in Ursensollen um sich. Er stellte die besondere Flurform "Gelängeflur" vor, die eine endgültige Besiedlung der Gegend im 14. Jahrhundert zeigt. Anhand historischer Aufnahmen wurde an den Streckenverlauf der Lokalbahn Amberg-Lauterhofen und die Wegführung der AS 15 vor dem Ausbau in den frühen 1960er-Jahren erinnert.Der "Totenweg" erinnert an die Zeit, als die Verstorbenen aus Köfering auf diesem Weg zum Friedhof nach Hohenkemnath (bis 1855) gebracht wurden. Bald hatten die Teilnehmer die sagenumwobene Felsgruppe "dürrer Wirt" im Erlheimer Trockental erreicht. "Hundert Daumen sind auch eine Maß" war der Leitspruch des betrügerischen Wirtes, der Kirchgänger vom Besuch der Gottesdienste im nahen Erlheim abhielt. Der Weg zurück ging dann vorbei am ehemaligen "Baumann-Holz" und an der alten Hofstelle auf dem Heilingberg.