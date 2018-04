Freizeit Ursensollen

20.04.2018

2

0 20.04.2018

Einen tiefen Eindruck bei den Teilnehmern hinterließ eine Wanderung von Oberleinsiedl zum Burgstall Scharfenberg, die der Zweigverein Amberg des Oberpfälzer Waldvereins organisiert hatte. Die Tour leitete Josef Schmaußer, Heimatpfleger der Gemeinde Ursensollen. Anna und Bernd Gottschalk hatten die Route ausgesucht.

In Oberleinsiedl zeigte Schmaußer der Gruppe die "Gelängeflur", ein Beweis für eine endgültige Besiedlung der Gegend im 14. Jahrhundert. Nächste Station war der Mühlgrund bei Hohenkemnath. Der Wanderführer erklärte kurz die Geschichte des Dorfes und der dortigen Kirche. Eine Besonderheit ist der Ziegelbrunnen auf dem Weg nach Kemnatheröd. Hier sammelt sich das Wasser aus dem Einzugsgebiet bis hinauf zum jetzigen Kölbl-Hof an der Kreisstraße AS 4. Die Wanderer erfreuten sich an der Natur und genossen vom Rieder Felsen den Blick auf die Hoibrücke. Dieses Industriedenkmal ist ein beeindruckendes Viadukt der ehemaligen Bahnstrecke Amberg-Lauterhofen (1903 bis 1972).