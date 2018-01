Kultur Ursensollen

Oberleinsiedl. Die Haagerthaler Bauernbühne versucht sich 2018 an einer neuen Stilrichtung. Der Titel "Da Himme wart net" und der Untertitel des Stückes "Eine Geist-reiche Komödie in drei Akten" verraten bereits ein wenig, dass es diesmal "himmlisch" und mit "Geist" zugeht. Die Proben sind bereits in vollem Gange. Karten für die Aufführungen in Oberleinsiedl gibt es ab Samstag, 3. Februar.

Termine und Vorverkauf Gasthaus Michl in Oberleinsiedl: Nummerierte Sitzplätze; Eintritt neun Euro; Aufführungen: Freitag: 16. März, 23.März; 6. April; Beginn: 19.30 Uhr: Samstag: 17. März; 24. März; 7. April; Beginn: 19.30 Uhr.



Kartenvorverkauf ab Samstag, 3. Februar, 8 Uhr: www.nt.ticket.de sowie an den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Ferner bei der Amberger Zeitung (09621/306 230) und beim Medienhaus Der Neuer Tag Weiden (0961/85 550).



Kubus Ursensollen: Freie Platzwahl; Eintritt neun Euro, Empore mit Platzkarten zehn Euro; Imbiss und Getränke werden vor und nach den Aufführungen sowie in den Pausen angeboten. Aufführungen: Freitag: 13. April; Beginn: 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr; Samstag: 14. April; Beginn:19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr; Sonntag: 15. April; Beginn:16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr.



Kartenvorverkauf ab Montag, 5. Februar, 8 Uhr: www.nt.ticket.de, außerdem in Ursensollen im Rathaus und im Gasthaus Reif. Empore mit Platzkarten nur bei der Gemeinde in Ursensollen.



Turnhalle Poppenricht: Nummerierte Sitzplätze; Eintritt neun Euro; Aufführungen: Freitag: 20. April, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr; Samstag: 21. April, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.



Kartenvorverkauf: Samstag, 17. März, 8 bis 13 Uhr im Pfarrheim; Sonntag, 18. März, in der katholischen Pfarrkirche zwischen den Gottesdiensten; ab Dienstag, 20. März, täglich in der Haargalerie in der Lohstraße 28. (brü)

