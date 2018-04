Kultur Ursensollen

08.04.2018

Fast zwei Meter große bayerische Humorgewalt. Das ist Da Bobbe. Der Gewinner des ostbayerischen Kabarettpreises 2015 tourt derzeit wieder durch Bayern. Und nein, nicht wie von ihm verkündet, stand er in Utzenhofen, sondern in Ursensollen auf der Bühne. Man kann sich da ja schon mal gewollt verfahren.

Interaktion mit Publikum

Nach seinem ersten Programm "Facklfotz'n" hat sich der Robert wie er heißt, und immer noch sehr dankbar den Geißens ist, die den wunderschönen Namen durch ihr Roooobert so verschandelt haben, den Begriff "Zefix" für sein zweites Bühnenprogramm ausgedacht. Damit ist er im Kubus in Ursensollen aufgetreten. Mit einem Bierfass auf der Schulter geht er durch die Zuschauerreihen auf die Bühne. Ebenfalls mit dabei: seine steirische Harmonika, der Feuerwehrkommandant Brandlhuber Muk, der Nikolaus, ein Pfarrer, diverse Berühmtheiten, eine Leberkässemmel, eine Kuhglocke - und neben seinem brachialen Mundwerk, wie er selbst sagt, einiges mehr.Und dass er nicht auf den Mund gefallen ist, zeigt sich sofort. Ab der ersten Minute interagiert er bestens mit dem Publikum, das bei den Musikeinlagen kräftig mitsingt und klatscht. Das Publikum ist aber ebenso wenig auf den Mund gefallen. "Du hast doch beim Umziehen deine Schuhe vergessen", schallt es dem Künstler entgegen. Und der antwortet ebenso schlagfertig; "Ja schön, dass du's da hinten auch schon riechen kannst." So ist er, da Bobbe, mit viel Selbstironie, teils deftig-zynisch oder einfach aus dem Bauch heraus. Seine Einlagen und musikalischen Eigenkompositionen kommen bestens an. Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt des Feuerwehrkommandanten Brandlhuber, der mit seinen Mannen vom Faschingszug zum Einsatz gerufen wurde. Aber auch bei seinen weiteren Rollen, und diese waren nicht wenig, genießt das Publikum die besondere Art des bayerischen Humors vom Bobbe.Das Team der Witzeweltmeisterschaft als Veranstalter hatte im Vorfeld ein abendfüllendes Programm mit Überraschungen für Jungspunde bis zum Opa und von der Bayerin bis zum Preiß'n versprochen. Da Bobbe hält das Versprechen: Sein Auftritt macht Lust auf mehr.