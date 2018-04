Die Welt alter Traktoren

Kultur Ursensollen

04.04.2018

16

0 04.04.201816

Wolfgang Eger aus Wolfsfeld entführt in die Welt der alten Traktoren. Dies geschieht heute innerhalb der Reihe Heimatkundlicher Stammtisch der Gemeinde Ursensollen ab 19 Uhr im Gasthof Erlhof in Erlheim . Das Team rund um Heimatpfleger Josef Schmaußer lädt alle Interessierten dazu ein. Dabei kommt auch der Lanz Bulldog "Ackerluft" (Bild) zur Sprache. Der Name rührt daher, weil dieser Traktor - Baujahre von 1935 bis 1954 - mit Luft- und nicht mit Eisenbereifung ausgestattet war. Bild: Wolfgang Eger