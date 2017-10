Kultur Ursensollen

24.10.2017

22 Bewerbungen hatte der Bezirk Oberpfalz für seinen Kulturpreis. Gewonnen hat ihn die Musikkapelle Ursensollen. Am Montagabend im Kubus nahm das Orchester die Auszeichnung entgegen. Und steuerte zum Festakt natürlich auch selbst die Musik bei.

Der Kulturpreis Seit 17 Jahren fördert der Bezirk Oberpfalz die reiche Oberpfälzer Kultur mit der Vergabe eines Preises. Zum fünften Mal wurde auch der Denkmalpreis vergeben. Die ausgezeichneten Kategorien wechseln von Jahr zu Jahr und im Wandel der Zeit. (dwi)

Die Musikkapelle Die Musikkapelle Ursensollen wurde 1984 gegründet und tritt seit jeher in traditioneller Oberpfälzer Tracht auf. In ihrem Repertoire befindet sich unter anderem Bayerisch-Böhmische Blasmusik, Volksmusik und Kammermusik.

Weil die Musikkapelle Ursensollen "der" Kulturträger der Gemeinde sei, verdiene sie den Kulturpreis in der Kategorie Blasmusik, sagte Bezirkstagspräsident Franz Löffler in seiner Laudatio: "Ihre musikalische Vielfalt und Leistung stehen auf höchstem Niveau." Das Ensemble habe alle Kriterien der Ausschreibung erfüllt: von der außergewöhnlichen Nachwuchsförderung bis zur internationalen Ausrichtung, im Austausch mit Musikern aus Südafrika, Japan oder den USA. Von den derzeit 80 Aktiven ist über die Hälfte noch nicht volljährig.Mit seinen acht Jahren ist Pius Geitner der Jüngste im Nachwuchsorchester "Youngsters" der Kapelle. Der Älteste ist Hermann Tieser (60). Die verschiedenen Besetzungen erhalten regelmäßig die höchsten Auszeichnungen bei Wettbewerben, die ohne ausgewogenen Klang und eine hohe Präzision nicht möglich wären. 50 Konzerte pro Jahr beweisen, wie gefragt diese traditionelle und regionale Band unter der Leitung von Dirigent Stefan Neger ist.Vorsitzende Angela Harbauer bedankte sich bei allen Musikern, bei der Gemeinde für die Unterstützung und bei Bezirkstagspräsident Franz Löffler für den mit 3500 Euro dotierten Preis. Bürgermeister Franz Mädler war besonders stolz auf die Arbeit der Musikkapelle. Er erwähnte aber auch die bis ins Detail durchdachte Bewerbung für den Kulturpreis der Gemeindemitarbeiterin Nina Forster.In der Kategorie "Galerien", die in diesem Jahr zum ersten Mal gewertet wurde, gewann der Kunstverein Weiden. Die Theatergruppe St. Anton Regensburg bekam den Preis in der Sparte "Theater". Michaela Gottmeier wurde unter 29 eingereichten Vorschlägen für die Sanierung des Böhmerwaldhauses in Stadlern (Landkreis Schwandorf) mit den Denkmalpreis bedacht (weiterer Bericht zur Preisverleihung auf Seite 39)..