Kultur Ursensollen

01.11.2017

64

0 01.11.201764

s Heimatpfleger Josef Schmaußer hat eine Ausstellung für Sterbebilder zusammengetragen. Die teilweise aufwendig gestalteten Totenzettel sind kleine Kunstwerke, die nun im Atrium der Mittelschule zu sehen sind.

Kunstvoll und aufwendig

Versehgarnitur zu sehen

(schß) "Wann war die letzte Ausstellung für Sterbebilder in unserer Gemeinde?", fragte der Heimatpfleger der Gemeinde Ursensollen Josef Schmaußer seine Gäste, die zur Eröffnung ins Atrium der Mittelschule in Ursensollen gekommen waren. Fast alle täuschten sich: Es ist tatsächlich schon zehn Jahre her. Nach den Anfängen mit einer kleinen Ausstellung mit Exemplaren aus der Pfarrei Hohenkemnath für die Dorferneuerung im Jahre 2002 fand 2007 erstmals für die gesamte Gemeinde eine Ausstellung mit diesen Erinnerungsstücken statt.Die Entwicklung der Totenzettel begann für Geistliche vor etwa 230 Jahren in den Niederlanden. Seit etwa 135 Jahren sind auch auf dem Lande die Sterbebilder als Erinnerungszeichen an liebe Verwandte und Bekannte Brauch. Allerdings waren Sterbebilder bis vor kurzem nur bei Katholiken üblich.Besonders die Sterbebilder des Jugendstils - die Ausstellung zeigt wunderbar gestaltete Exemplare - wurden aufwendig und kunstvoll gestaltet. Neben Privatleuten, Archiven und Heimatkundlern sind Militaria-Sammler an den Bildern interessiert. Inzwischen stellen sie auch eine wertvolle Quelle für Familienforscher und für eine Haus- und Hofchronik dar. Diese sollte, so Josef Schmaußer, jede Familie aufbauen.An Allerheiligen und Allerseelen erinnern sich die Christen insbesondere in Liebe und Dankbarkeit ihrer Verstorbenen. Deshalb haben der Heimatpfleger und seine Mithelfer des Heimatkundlichen Stammtischs der Gemeinde Ursensollen dieses Datum für die lange vorbereitete Ausstellung gewählt.Die Sammlung will keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die Heimatfreunde haben versucht, einen breiten Querschnitt durch die drei Pfarreien der Gemeinde zu geben. Es wird auch die Entwicklung der Sterbebilder aufgezeigt, und es können einige Raritäten und eine einst in jedem Haushalt vorhandene Versehgarnitur präsentiert werden.Heimatpfleger Josef Schmaußer dankte den Mitwirkenden und sprach von einem "Luxusproblem": "Die Fülle der überlassenen Bildchen kann nicht auf den vorhandenen Stellwänden gezeigt werden. Deshalb werden die neueren Sterbebilder ab etwa 2008 für die jeweiligen Pfarreien und die Filiale Erlheim in vier speziellen Ordnen aufgelegt." In Planungen sei zudem eventuell in zwei Jahren eine Ausstellung von Sterbebildchen während der Zeit des Zweiten Weltkriegs.Öffnungszeiten am Donnerstag, 2. November, von 15 bis 19 Uhr in der Mittelschule Ursensollen.