Kultur Ursensollen

15.12.2017

7

0 15.12.2017

Aufmerksamen Gästen ist es sicher nicht entgangen, dass die Wände der Gemeindebücherei St. Vitus seit kurzem mit neuen Bildern geschmückt sind. Die Hobby-Aquarell-Gruppe Kümmersbruck stellt dort seit Anfang Dezember verschiedene Bilder aus. Präsentiert werden Werke von Margot Babl (Ensdorf), Michaela Kalus, Renate Lackner (beide Aschach), Frieda Srp (Kümmersbruck), Franziska Bayer (Amberg) und Gabriele Hiller (Ursulapoppenricht). Die Bilder der acht Künstlerinnen zeigen Blumen- und Landschaftsmotive, Stillleben und Abstraktionen.

Die Vorliebe der einzelnen Malerinnen für bestimmte Motive, ihr eigener Stil und die individuell in verschiedenen Mal- und Zeichenkursen erworbenen zusätzlichen Fertigkeiten zeigen das breite Aquarell-Spektrum. Getreu dem Motto der Gruppe "Jeder malt das, was ihm gefällt und Freude macht" atmen die Bilder durch zarte Farbnuancen bis hin zu satter Farbigkeit die Leichtigkeit und filigrane Eleganz der Aquarellmalerei. Die derzeit elfköpfige Gruppe trifft sich jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr im Martin-Schalling-Haus in Kümmersbruck zum Malen. Alle, die Freude an Aquarellmalerei haben, egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittener, sind willkommen.Weitere Infos gibt es über die in der Bücherei ersichtliche Kontaktadresse. Die meisten der Bilder können auch käuflich erworben werden.