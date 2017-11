Kultur Ursensollen

Der Name ist Programm: Otto Göttler, Petra Amasreiter und Allround-Musiker Wolfgang Neumann präsentieren als der "Jodelwahnsinn" ein facettenreiches und spannendes Instrumentarium: Acoustic- & Electric Guitars, Geige, Tuba und diatonische Ziach bringen abenteuerlich extravagante Arrangements mit außergewöhnlichen Sounds zum Klingen. Und das auch im "Kubus" (Ursensollen, Kreis Amberg-Sulzbach). Unter dem Motto "Der Name ist Programm" gastierten die drei ungewöhnlichen Barden dort am Samstag, 11. November , um 20 Uhr. Karten für die Veranstaltung gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Archivbild: Wolfgang Steinbacher