07.06.2017

Als kultureller Höhepunkt gilt das jährliche Konzert der Kapelle Ursensollen in der Hohenkemnather Kirche Mariä Himmelfahrt. Das Repertoire hatte aber so gar nichts mit Kirchenmusik zu tun, denn die unter Leitung von Stefan Neger präsentierten Stücke waren ein Querschnitt diverser Musikstile.

Hohenkemnath. (brü) Vorsitzende Angela Harbauer zeigte sich in ihren Begrüßungsworten erfreut, dass das Konzert wieder sehr gut besucht war. Den musikalischen Auftakt bildete die Komposition "Choral und Rock-out" von Ted Huggens. "Es ist vielleicht eine der wunderbarsten Entdeckungen in der Geschichte der Menschheit, dass aus einer einfachen Tonfolge Musik entstehen kann. Und dieses Wunder der Musik kann uns Menschen von einem Moment zum nächsten tief ergreifen", stimmte Harbauer die Gäste darauf ein.Gut über eine Stunde zeigten die Musiker mit Stücken verschiedenster Stilrichtungen ihr Können. Die Besucher waren sichtlich begeistert und beeindruckt, sehr berührt und gerührt. Oft herrschte mehrere Sekunden Stille, bis der Beifall erklang. Dies schaffte die Kapelle mit Stücken wie "First Suite in Es for Military Band, Op. 28 A" von Gustav Holst, dem Klagelied "Threnody" aus der Feder von James Barnes oder der abschließenden Zugabe Symphonie aus der neuen Welt: "Largo - New World Symphonie" von Antonin Dvorak.Für diese Leistung zollten nicht nur die Besucher viel Applaus, auch Angela Harbauer freute sich zum Abschluss über das Können ihrer Musiker, wobei der erste Dank an Stefan Neger ging: für den Einsatz, die Auswahl der Konzertstücke, das Einüben und das beeindruckende Dirigieren. Im Namen aller fasste sie zusammen: "Wir alle dürfen heute musikalisch reich beschenkt nach Hause gehen."