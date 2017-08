Kultur Ursensollen

31.08.2017

2

0 31.08.2017

Professor Dr. med. Michael H. Schoenberg lehrt seit 20 Jahren Professor an der Uni Ulm und an der LMU München. Er ist unter anderem Autor des Sachbuches "Aktiv leben gegen Krebs, Heilungschancen und Lebensqualität verbessern durch Bewegung, Ernährung und eine stabile Psyche", erschienen im Piper-Verlag. Im "Kubus", Ursensollen (Kreis Amberg-Sulzbach), spricht er am Freitag, 22. September , um 19.30 Uhr über sein Buch und die darin behandelten Themen und Fragen. Karten dafür gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Fritz Beck