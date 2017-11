Kultur Ursensollen

21.11.2017

Was klingt, wie eine bunte Mischung aus Hubert von Goisern, LaBrassBanda und Alanis Morissette ist in Wahrheit eine energiegeladene, erdig Musik, die aus dem Herzen kommt. Im Hofbräuhaus in Las Vegas wird Maria Reiser mit ihrer vogelwilden Kombination aus Elektro, Pop/Rock, Hip Hop und Dancehall als "Bavarian Wildstyle" angekündigt.

In "Herzhaft - deftig - Bayern Delüxe!" vereint die bayerische Weltenbummlerin moderne Beats, bissige Mundart und schwebende Alphörner. Am Samstag, 25. November, gastiert sie damit im KUBUS in Ursensollen. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", online auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.