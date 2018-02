Kultur Ursensollen

Zum 150. Geburtstag Ludwig Thomas (2017) liest Michael Lerchenberg unter dem Titel "Pfarrer, Pfaffen und Pastoren" am Samstag, 24. Februar , um 20 Uhr auf der Kubus-Bühne in Ursensollen (Kreis Amberg-Sulzbach) aus seinem aktuell erschienenen Buch "Von Scheinheiligen und Heiligen" (Verlag LangenMüller). Michael Lerchenberg, ein ausgewiesener Thoma-Kenner, porträtiert in seinem Buch anhand von Originalzitaten mit treffsicherem Gespür für komische wie für tragische Momente "Seelenhirten" unterschiedlichster Couleur. Karten für die Lesung (mit musikalischer Begleitung) gibt es noch bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Georg Mellert