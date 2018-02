Kultur Ursensollen

Der "Hundling" kommt auf die Kubus-Bühne nach Ursensollen (Kreis Amberg-Sulzbach). Der "Hundling", das ist der Münchner Phil Höcketstaller, ein Bazi, ein musikalischer Strawanzer, ein bayrischer Bluesman auf "da Roas". An jedem Straßeneck, an jedem Strauch, an jedem Baum findet er etwas Interessantes. Mal Rock 'n Roll, mal Folk, mal funky, mal Off-Beat-lastig streunt der Gitarrist, Sänger und Songwriter durch sehr unterschiedliche Landschaften der amerikanischen Musiktradition. Mit seinen bayrischen Texten durchstreift er dabei ein Revier, das von München-Untergiesing bis Chicago reicht, das Große im Kleinen suchend, vom Alltäglichen ins Philosophische driftend. Karten für die Veranstaltung am Samstag, 3. März , gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Max Alberti