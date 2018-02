Kultur Ursensollen

21.02.2018

Der Münchener Rock- und Jazz-Chor "VoicesInTime" gehört seit einigen Jahren zu den Europäischen Spitzenchören seines Genres. "VoicesInTime" gelingt es, mit klanglicher Vielfalt, entspanntem Groove und einem erstaunlich weit gefächertem Repertoire populäre Musik in überzeugenden a-cappella Arrangements zu präsentieren. Am Samstag, 10. März, gastiert der Chor um 20 Uhr im Kubus in Ursensollen. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb/Basti Arlt