Kultur Ursensollen

01.03.2018

01.03.2018

Der Fotograf und Reisejournalist ist am Sonntag, 18. März , gleich mit zwei Multivisionsshows auf der Kubus-Bühne in Ursensollen (Kreis Amberg-Sulzbach) zu Gast. Um 16 Uhr zeigt er seinen Vortrag "Mittelamerika - die letzte Prophezeiung der Maya", um 19 Uhr "Zu Fuß nach Rom - Auf dem Franziskusweg".

Er taucht dabei in eine Welt voller Legenden und Mythen ein, von Mexiko über Guatemala bis nach Belize und trifft auf den letzten Schamanen der Maya. Martin Engelmann war in den vergangenen Jahren aber auch mehrmals per pedes auf dem Franziskusweg von Florenz nach Rom unterwegs. In seiner neuen Live-Reportage "Zu Fuß nach Rom - Auf dem Franziskusweg" begibt er sich auf die Suche nach dem schönsten Landschaften im grünen Herzen Italiens und versucht das Geheimnis der Inspiration geschichtsträchtiger Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Michelangelo und Franz von Assisi zu ergründen. Karten für diese beiden Vorträge von Martin Engelmann gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Martin Engelmann