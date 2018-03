"VoicesInTime" begeistern in Ursensollen

14.03.2018

"Engel" von Rammstein als Zugabe in einem Chorkonzert: Das muss man erst einmal erlebt haben, um zu wissen, dass a capella wirklich alles geht. Oder zumindest beim Rock- und Jazzchor München unter der Leitung von Stefan Kalmer. Er begeisterte am Samstagabend im Ursensollener Kubus nicht nur eingefleischte Sänger, sondern durch seine außergewöhnlich abwechslungsreiche und aktuelle Songauswahl auch deren Nachwuchs. Bei "Human" von Rag 'n' Bone Man - momentan im Radio rauf und runter gespielt - kamen die Youngsters voll auf ihre Kosten, ließen Freudenrufe hören.

Ein Jazzklassiker eröffnete beinahe zurückhaltend das Konzert. Der Dirigent stellte sich und seine Leute kurz vor - dann nahm der Abend Fahrt auf. Jede einzelne Stimme der Mitglieder war perfekt, mit wunderschönen Klangfarben und Timbre. Die vielen Soli brachten diese bestens zur Geltung, vom Publikum entsprechend honoriert. Mit seinen knappen, aber geistreich witzigen Übergängen machte der musikalische Leiter die Reise durch Zeiten und Genres zu einem Gesamterlebnis. Bei dem Arrangement von Oliver Gies' "Erlkönig" war mit Dramatik und Gefühl Gänsehaut angesagt. Stefan Kalmer hatte einen selbst geschriebenen Kanon im Gepäck: Die Zuhörer konnten diesen in kürzester Zeit selbst performen. Ein überzeugender Beweis seines unglaublichen Talents, Songs einzustudieren.In Abendgarderobe bot der schnippende Chor bereits im ersten Teil Schönes für das Auge, bevor er nach der Pause im legeren Karo-Look optisch für Abwechslung sorgte. Am liebsten wollte man bei bekannten Stücken von Adele, Robbie Williams oder dem "Hallelujah" von Leonard Cohen mitsingen. Geänderte Aufstellungen von Sopran, Alt, Tenor und Bass, aber auch Luftgitarre spielende, tanzende Akteure belebten die Bühne und sorgten für Dynamik. Gesang vom Feinsten, Unterhaltung durch witzige Texte und Sänger, denen Rhythmus und Musik durch die Adern fließen: Der Auftritt von "Voices in Time" war ein Konzerterlebnis, das seinesgleichen sucht und hoffentlich bald Wiederholung findet.