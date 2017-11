Politik Ursensollen

Der weitere Ausbau des Glasfasernetzes war - neben der Grammer-Ansiedlung (wir berichteten) - herausragendes Thema im Gemeinderat. Hier war sich das Gremium einig, die maximale Förderung auszuschöpfen und auch die kleinen Dörfer ans schnelle Internet zu bringen.

In der Sitzung stand das zweite Verfahren zum Breitbandausbau auf der Tagesordnung. Hierzu erläuterte ein Vertreter der Firma IK-T ( Regensburg), Dienstleister und Planer im Bereich Breitband, weitere Einzelheiten. Mit dem Bescheid zum bayerischen Förderverfahren sei demnach im Mai oder Juni 2018 zu rechnen. Nach dem Auswahlverfahren werde ein Kooperationsvertrag mit dem beauftragten Netzbetreiber geschlossen. Für die Umsetzung des Ausbaus müsse, Stand heute, mit etwa 24 Monaten kalkuliert werden. Der Gemeinderat beschloss, das Auswahlverfahren zu betreiben, mit zusätzlich zwei Erschließungsgebieten im nördlichen und südlichen Gemeindegebiet samt Inanspruchnahme der übrigen bayerischen Fördermittel und der Ausschöpfung der Gelder aus dem sogenannten "Höfebonus".Dieser bezuschusst die Versorgung einzelner, alleinstehender Gehöfte oder kleinere Ortschaften mit Glasfaser. Damit werden alle bisher unterversorgten Dörfer in diesem zweiten Ausbauschritt mit Glasfaser oder mit schnellem Internetanschluss versorgt. Die Gemeinde wird die nicht geförderten Kosten, ein voraussichtlich hoher sechsstelliger Betrag, selbst übernehmen.Die Freude über die Goldmedaille beim Bezirksentscheid "Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden" war groß im Gremium. Dadurch motiviert, starten die Beteiligten bereits jetzt in die Vorbereitungen zum bayerischen Landesentscheid im Sommer 2018. Dazu plant die Verwaltung die Gründung einer "Dorfwerkstatt". Diese soll sich aus einer Arbeitsgruppe zusammensetzen, die für die positive Ortsgestaltung in Ursensollen mit verantwortlich zeigt.Hier sollen Vorschläge einzelner Bürger und Vereine erarbeitet und dann an Gemeinderat oder Verwaltung weitergeleitet werden. Die Koordination der Dorfwerkstatt übernimmt die Gemeindeverwaltung. Ziel sei, Dorfgemeinschaft und -leben zu fördern. Zur Mitwirkung des Projekts sind alle Freiwilligen eingeladen. Bei Fragen oder Anmeldungen steht Nina Forster im Rathaus (09628/92 39 24, nina.forster@ursensollen.de) zur Verfügung.Weiteres Thema war die Verkehrsschau mit Vertretern von Polizei und Unterer Verkehrsbehörde. Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung notwendiger Verkehrszeichen. Außerdem behandelt wurden Widmungen im des Neubaugebiet Rängberg.