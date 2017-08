Politik Ursensollen

04.08.2017

Der Gemeinderat fasste einstimmig den Feststellungsbeschluss zur Erweiterung des Gewerbepark A 6. Damit ist das Baurecht zur Ansiedlung der Firma Grammer AG geschaffen.

Für die Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans Gewerbepark A 6 (Teil 2) sowie die Neuaufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans Gewerbepark A 6 (Teil 4) verlasen Hans-Jürgen Tiefel und Erwin Schall vom Büro Renner+Hartmann Consult die eingegangenen Stellungnahmen des eingeleiteten Verfahrens zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Diese werden bei der Umsetzung weitestgehend berücksichtigt. Die Änderungen wurden mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplan als Satzung beschlossen und treten nach der Genehmigung des Landratsamtes in Kraft. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, die Belange des Naturschutzes mit einzubinden. So werden ein Viertel der Fläche mit naturnaher Begrünung und Wasserflächen angelegt und zusätzlich Ausgleichsflächen geschaffen.Die Gewerbeparkerweiterung soll durch eine Erschließungsstraße an die bestehende Jura-Allee angebunden werden. Hierzu stellte Schall dem Gemeinderat die Planungen im Detail vor. Beabsichtigt ist eine 6,50 Meter breite Straße zuzüglich 1,50 Meter Gehsteig und einem Meter Grünstreifen. Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Das Oberflächenwasser verläuft entlang eines offenen Grabens östlich des Gewerbeparks A 6 (Teil 3) zum bestehenden Regenrückhaltebecken im nördlichen Teil. Der Gemeinderat beschloss die Ausführung der Entwürfe und beauftragte die KFB Baumanagement GmbH als Erschließungsträger mit der Ausschreibung der Tiefbauarbeiten. Es wird mit Kosten von 650 000 Euro kalkuliert.Weiteres Thema war die Dorferneuerung in Hohenkemnath. Der Gemeinderat stimmte der Entwurfsplanung zur Straßenraumgestaltung Erlheimer Straße mit Neupflanzung der Heckenstruktur und weiteren Grünmaßnahmen sowie den Neubau von Stellplätzen des Landschaftsarchitekten Manfred Neidl zu. Die Kommune trägt 52 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten für Planung und Ausführung. Ebenfalls neugestaltet wird der Friedhof in Erlheim. Die Katholische Kirchenstiftung St. Laurentius plant im Osten vom Treppenaufgang einen Weg zum Eingang sowie einen barrierefreien Zugang von Westen her. An den Eingangstoren der Kirch- und Friedhofsmauer soll zudem eine neue Beleuchtung integriert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 26 670 Euro. Das Gremium genehmigte den Antrag und beschloss die Beteiligung mit 15 Prozent an den tatsächlichen Kosten.Der Friedhof in Erlheim sowie die Erlheimer Straße in Hohenkemnath sollen neu gestaltet werden. Der Gemeinderat beschloss die finanzielle Beteiligung an beiden Projekten. Bürgermeister Franz Mädler informierte über die geplante Erstellung einer Facebook-Seite für die Gemeinde sowie die Einstellung eines neuen Klärwärters und Elektrikers.