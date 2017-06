Politik Ursensollen

Ursensollen/München. "Herzlich willkommen in der Herzkammer der bayerischen Politik." Mit diesen Worten begrüßte Landtagsabgeordneter Harald Schwartz die Besuchergruppe aus der Gemeinde Ursensollen im Landtag. Auf Initiative des CSU-Orts- und Fraktionsvorsitzenden Achim Kuchenbecker war die Gruppe nach München eingeladen worden. Nach vielen interessanten Informationen über die Gesetzgebung in Bayern hatten die Schnupper-Politiker auch noch Zeit für einen Stadtbummel durch die Landeshauptstadt. Kuchenbecker und Schwartz (gemeinsam hinter dem Rednerpult) freuten sich über das große Interesse an der Fahrt in den Bayerischen Landtag. Bild: ssi