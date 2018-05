Politik Ursensollen

"Welche Werte vertreten unsere politischen Parteien?" wollen am Dienstag, 8. Mai, das Evangelische Bildungswerk, die Katholische Erwachsenenbildung und die Gemeinde Ursensollen wissen und laden daher eine hochkarätige Runde in den Kubus ein. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Unter dem Thema "Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung" lassen sich Abgeordnete und Parteienvertreter auf die Diskussion ein, die EBW-Vorsitzender Siegfried Kratzer moderieren wird. Dem Gespräch stellen sich Bundestagsabgeordneter Ulrich Lechte für die FDP, Uschi Maxim als Landessprecherin der Linken, Werner Meier als Kreisvorsitzender der AfD, die SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder, Grünen-MdB Stefan Schmidt und Landtagsabgeordneter Dr. Harald Schwartz für die CSU.Pfarrer Dietrich Bonhoeffer sah Ende der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts in seiner Verantwortung für den Weltfrieden die Notwendigkeit für ein Friedenskonzil aller christlichen Kirchen. Später griff diesen Gedanken die Arbeitsgemeinschaft aller christlichen Kirchen in Deutschland das wieder auf, als sie zu dem Forum "Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung" einlud.Ein Jahr später wurde die ökumenische Erklärung "Gottes Gaben - Unsere Aufgabe" veröffentlicht, in der beide Kirchen ihre Verpflichtung zum Arten- und Tierschutz darlegen, zugleich aber auch wirtschaftliche und politische Maßnahmen bei der Ressourcen- und Energiefrage fordern, die wiederum eine Reform der Lebensstile zur Folge haben muss.Zu dieser Podiumsdiskussion wurden alle im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen, einen gewählten Vertreter - möglichst aus unserer Region - zu entsenden. Angesichts der zunehmenden politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme soll in Diskussion mit dem Moderator und dem Publikum dargelegt werden, welchen Werten sich die politischen Parteien verpflichtet fühlen und wofür sich ihre Vertreter als Abgeordnete einsetzen werden.