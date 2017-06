Politik Ursensollen

16.06.2017

1

0 16.06.2017

Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung erneut mit dem vierten Teil des Gewerbeparks A 6 und insbesondere mit den Stellungnahmen der Bürger und der Träger öffentlicher Belange befasst. Im April hatte das Gremium die Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans für den Teil 2 und die Neuaufstellung für den Teil 4 beschlossen. Nun erläuterten Vertreter des Büros Renner & Hartmann Consult die eingegangenen Stellungnahmen. Nach den eingearbeiteten Änderungen und Ergänzungen billigte der Gemeinderat den vorliegenden Entwurf.

Ein weiteres Thema war der freiwillige Landtausch in Wollenzhofen. Damit hatte sich der Gemeinderat bereits bei seiner Sitzung am 21. März befasst. Jetzt entschied er, mit den gemeindlichen Weggrundstücken und Ackerflächen teilzunehmen. Dafür seien teilweise Einziehungsverfahren für öffentliche Feld- und Waldwege erforderlich, hieß es bei der Sitzung. Die betroffenen Teilflächen hätten ihre Verkehrsbedeutung verloren oder existierten nicht mehr. Konkret beschloss das Gremium die Einziehung folgender Feld- und Waldwege nach dem bayerischen Straßen- und Wegegesetz: Weidenseeweg, Allersburger Weg II, Wollenzhofner Weg sowie "Eigentshofer Weg.Nachdem der Posten des stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Zant bei der Wahl im Februar 2015 nicht besetzt werden konnte, wählten die Aktiven nun Edeltraut Donhauser in diese Position. Der Gemeinderat bestätigte die Wahl und ernannte Edeltraut Donhauser zur stellvertretenden Kommandantin.Die Bauanträge Etzold und Stiegler, Kurz, Callies-Schertl und Schertl, Stiegler und Wiesmüller wurden ohne Einwände an das Landratsamt Amberg-Sulzbach zur Genehmigung weitergeleitet.