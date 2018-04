Politik Ursensollen

26.04.2018

Einstimmig verabschieden die Gemeinderäte aus Ursensollen in ihrer jüngsten Sitzung den Haushalt. Einig sind sie sich auch bezüglich der Investitionen bis 2021. Der Schuldenstand sinkt trotzdem weiter.

Haushalt 2018 Gesamthaushalt: 10 533,794 Euro Verwaltungshaushalt: 6608,746 Euro Vermögenshaushalt: 3925,048 Euro Zuführung zum Vermögenshaushalt: 400 266 Euro Schuldenstand zum 31.12.2018: 2 500 000 Euro Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018: 688 Euro Einwohner: 3633



Wichtigste Einnahmen:



Einkommensteueranteil: 2 250 000 Euro Umsatzsteueranteil: 167 000 Euro Schlüsselzuweisung 380 000 Euro Gewerbesteuer: 1 300 000 Euro Grundsteuer A und B: 322 500 Euro Straßenunterhaltungszuschuss: 158 000 Euro Zuschuss Breitbandausbau: 197 000 Euro Zuschuss Planetarium: 900 000 Euro



Ausgaben:



Kreisumlage: 1 760 000 Euro



Gewerbesteuerumlage: 260 000 Euro



Schulverbandsumlage: 312 000 Euro



Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten: 620 000 Euro



Ordentliche Tilgung: 500 000 Euro



Darlehenszinsen: 78 900 Euro



Große Ausgabeposten 2017



Straßenbau und -unterhalt: 225 000 Euro Digitalisierung Kanalnetz: 155 000 Euro EDV-Ausstattung Rathaus und Anschaffung Elektroauto: 48 000 Euro Kauf Feuerwehrfahrzeug: 215 000 Euro Planung Neubau Kindergarten: 20 000 Euro Bau Sternwarte/Planetarium: 1 750 000 Euro Vorplatz Seniorenwohnen: 110 000 Euro Dorferneuerung Hohekemnath: 75 000 Euro Sanierung Bräukeller: 75 000 Euro Ausstattung für Kläranlagen: 110 000 Euro Straßenbeleuchtung zum Sportgelände: 15 000 Euro Grunderwerb: 170 000 Euro Akustik und Sonnenschutz Atrium: 35 000 Euro

Der Gemeindeetat schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 6,6 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit 3,9 Millionen Euro ab. Eine Kreditaufnahme ist dabei nicht vorgesehen. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B wurden wie bisher mit 300 Prozent festgesetzt. Dies entspricht den niedrigsten im Landkreis. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt mit 350 Prozent ebenfalls unverändert. Kassenkredite dürften bis zu einem Höchstbetrag von 1 000 000 Euro aufgenommen werden.Zu Beginn des Tagesordnungspunktes gab Kämmerer Tobias Ströhl einen Überblick über die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr. Im Verwaltungshaushalt sind dies auf der Einnahmenseite die Grundsteuer A mit 67 500 Euro, die Grundsteuer B mit 255 000 Euro, die Gewerbesteuer mit 1,3 Millionen Euro, sowie die Beteiligung an der Einkommensteuer mit 2,25 Millionen Euro und an der Umsatzsteuer mit 167 000 Euro. An Schlüsselzuweisung erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2018 380 000 Euro. Diesen Einnahmen stehen als Ausgaben im Verwaltungshaushalt die Kreisumlage mit 1,76 Millionen Euro, die Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder mit 260 000 Euro und die Schulverbandsumlage mit 312 000 Euro gegenüber. Für die beiden Kindergärten und die Kinderkrippe sind Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 620 000 Euro eingeplant. Die Zinsbelastung beträgt 78 900 Euro. Für den Straßenbau und -unterhalt im Gemeindebereich wurden 200 000 Euro veranschlagt. Als Investitionen im Vermögenshaushalt sind für die EDV-Ausstattung des Rathauses und die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges 48 000 Euro, die Ausstattung der Feuerwehren sowie des neuen Feuerwehrautos 215 000 Euro und die Sanierung des Bräukellers mit 75 000 Euro eingeplant. Für den Bau des Planetariums mit Sternwarte wurden 1,75 Millionen Euro einkalkuliert, ebenso aber auch dafür Fördergelder in diesem Jahr in Höhe von 900 000 Euro. Für den Vorplatz des geplanten Seniorenwohnens sowie die Ausstattung der Kläranlagen sind je 110 000 Euro eingeplant.Für die Einrichtung einer vierten Kindergartengruppe und den Bau eines Bushäuschens sind 55 000 Euro und für die Planung des Neubaus eines Kindergartens 20 000 Euro veranschlagt. Die Verbesserung der Akustik und des Sonnenschutzes im Atrium wurde mit 35 000 Euro berücksichtigt. Die Dorferneuerung in Hohenkemnath wird mit 75 000 Euro, das Rathausumfeld mit 50 000 Euro und der Bau eines Toilettenhäuschens am Kirchenumfeld mit 45 000 Euro kalkuliert. Neben diesen Projekten sind im Haushalt Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten in Höhe von 12 000 Euro, die Straßenbeleuchtung zum Sportgelände in Ursensollen von 15 000 Euro, die Ablösung der Überquerungshilfe "Hoher Rain II" von 25 000 Euro sowie 170 000 Euro für Grunderwerb enthalten.Die ordentliche Tilgung beträgt 500 000 Euro. Damit sinkt die Verschuldung der Gemeinde auf 2,5 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 688,14 Euro entspricht. Der Haushalt 2018, sowie das Finanz- und Investitionsprogramm 2017-2021 wurden vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.