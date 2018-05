Politik Ursensollen

06.05.2018

Hohenkemnath/München. Der neue Leiter der Pressestelle des bayerischen Sozialministeriums kommt aus Hohenkemnath und war auch in der Region schon journalistisch tätig: Simon Schmaußer . Der 34-Jährige, Sohn von CSU-Kreisrat und Heimatpfleger Josef Schmaußer , ist seit dem 20. April offiziell Pressesprecher des (so heißt es offiziell) Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.

Schmaußer baute 2003 sein Abitur am Erasmus-Gymnasium und erinnert sich noch gerne an sein Praktikum in der Redaktion der Amberger Zeitung im Mai 2004: "Dort habe ich meine ersten journalistischen Erfahrungen gesammelt." Sein weiterer Werdegang führte über das Studium von Politikwissenschaft, Geschichte und Vergleichender Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg zu einem Volontariat beim lokalen Fernsehsender "TV aktuell" in der Donaustadt ab 2008. Von 2010 bis 2013 war Schmaußer Chef vom Dienst bei OTV in Amberg, anschließend Chefredakteur bei "intv" in Ingolstadt. 2014 wechselte er als stellvertretender Pressesprecher der CSU-Landtagsfraktion nach München. Dieser Posten erwies sich als gutes Sprungbrett ins Sozialministerium, da dessen neue Chefin Kerstin Schreyer davor lange Zeit stellvertretende Fraktionsvorsitzende war.Politisch aktiv ist Schmaußer seit seinem 19. Lebensjahr, unter anderem als JU- und CSU-Ortsvorsitzender in Hohenkemnath sowie als JU-Kreisvorsitzender in Amberg-Sulzbach.