Politik Ursensollen

18.09.2017

Zur Erschließung des Gewerbeparks A 6, Teil 4, baut die Gemeinde Ursensollen eine Stichstraße ab der bestehenden Ortsstraße Juraallee. Diese Trasse soll den Namen Grammer-Allee erhalten. Einen entsprechenden Beschluss fällte der Ursensollener Gemeinderat einstimmig in seiner Sitzung.

156 Unterschriften

Einige Bauanträge

Breiten Raum nahm der Antrag auf Wiederaufstellen der Altglas- und Dosencontainer an der Erlheimer Straße in Hohenkemnath ein. Bereits im Oktober 2016 hatte der Vorstand der Teilnehmergesellschaft der Dorferneuerung Hohenkemnath die Beseitigung der Container beantragt. Begründet wurde dies unter anderem mit Glassplittern im Vorbereich, die beim Aufgang zum Kinderspielplatz eine Gefährdung darstellten, die eingeschränkten Parkmöglichkeiten und die optische Beeinträchtigung des Ortsbildes. Zudem liege der nächste Containerbereich nur rund einen Kilometer entfernt in Ursensollen beim Wertstoffhof.Dem Antrag hatte damals der Gemeinderat mit großer Mehrheit stattgegeben. Die Hohenkemnather Teilnehmergemeinschaft hatte auch Pläne erstellen lassen, den Platz neu zu gestalten. Auch denen hatte der Gemeinderat zugestimmt. Diese Baumaßnahme soll noch im Oktober zusammen mit der Gehwegsanierung beginnen.Allerdings überreichte Hermann Knauer bei der Bürgerversammlung in Hohenkemnath einen Antrag mit 156 Unterschriften, der die Wiederaufstellung der Glascontainer am gleichen Platz fordert. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Hohenkemnath hielt nach einer erneuten Prüfung an seinem Beschluss fest, die Container nicht mehr aufzustellen. Für alternative Vorschläge sei man jedoch offen.Der Gemeinderat beschloss, vorerst die Fertigstellung sämtlicher Baumaßnahmen, auch die Erneuerung der Kreisstraße im kommenden Jahr, abzuwarten. Danach könne gerne noch einmal über diesen Punkt beraten werden, hieß es. Bis dahin nehme man auch eventuelle Alternativvorschläge entgegen. Das Friedhofsumfeld in Hohenkemnath wird im Einfahrtsbereich im kommenden Jahr umgestaltet. Für die betroffene Teilfläche in der Marienstraße, die im Besitz der Kirchenstiftung ist, schloss die Gemeinde einen Gestattungsvertrag über 15 Jahre.Bürgermeister Franz Mädler informierte das Gremium , dass wiederholt und völlig unvermittelt große Äste von den Pappeln direkt neben dem Bushäuschen in Oberleinsiedl herabgefallen sind. Dies stelle eine nicht zu unterschätzende Gefährdung dar, erklärte er. Die Fachabteilung des Landratsamts empfehle, aus Sicherheitsgründen die Bäume zu entfernen und als Ersatz Nussbäume zu pflanzen. Dies soll noch im Herbst umgesetzt werden.Der Gemeinderat beriet über die Ernennung eines Inklusionsbeauftragten im Zuge des Inklusionsbündnisses von Landkreis und Stadt Amberg. Ziel dieser interkommunalen Zusammenarbeit ist es, die Integration behinderter Menschen ihr gesellschaftliches Umfeld zu verbessern und deren Interessen und Bedürfnisse in der Öffentlichkeit und im politischen Raum gemeinsam zu vertreten. Die Entscheidung wurde auf eine der nächsten Sitzungen vertagt.Gegen die Bauanträge Peichl, Kuszmann, Luschmann, Kieser und Bart hatte der Gemeinderat nichts einzuwenden. Sie werden an das Landratsamt Amberg-Sulzbach zur Genehmigung weitergeleitet.Weitere Themen der Sitzung waren die unveränderte Stellungnahme zur Änderung des Regionalplans Region Oberpfalz-Nord, der Beitritt zum Tourismusverband Ostbayern sowie die Verbesserung der Anliegerstraßen in Sauheim und Rückertshof.