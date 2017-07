Politik Ursensollen

31.07.2017

Mit seiner Idee von "Dahoam" betritt Ursensollen Neuland. Das geplante Seniorenwohnprojekt mitten im Ort scheint einen Nerv zu treffen: Ein Infoabend stieß auf reges Interesse.

Bis 2019 fertig

Carsharing und E-Mobilität



Wohnen nur für Mitglieder

Hintergründe

Ganz bewusst hat sich die Gemeinde Ursensollen nach eigenem Bekunden dafür entschieden, das Seniorenwohnprojekt im Zentrum zu bauen - und nicht am Ortsrand. Man will es zudem genossenschaftlich organisieren, um möglichst vielen den Wunsch nach einer seniorengerechten Wohnung erfüllen zu können.



Die Appartements können nicht gekauft und als Geldanlage genutzt werden: Die Bewohner müssen Genossenschaftsmitglieder werden, um ein Domizil zu erhalten, das sie dann selbst nutzen müssen.



Die Architekten Heinrich Berr und Franz Schindlbeck erläuterten die Vorplanung - die noch Änderungswünsche offenlässt, wie sie betonten. So ist es durchaus denkbar, dass man zwei Appartements für eine Wohngemeinschaft zusammenlegt.



Alle Wohnungen sind behindertengerecht, nicht aber barrierefrei. Die Einheiten im Erdgeschoss Richtung Westen haben Terrassen, die im ersten Stock, bis aus dem Keller mit Aufzug erreichbar, bekommen Balkone.



Konkret in die Planung einsteigen wird die Genossenschaft erst, wenn zehn der 15 Wohnungen vergeben sind. Zahlungen dafür sind im ersten Quartal 2018 fällig, die Wohnungen im dritten Quartal 2019 bezugsfertig.



Sollte das Vorhaben mangels Interesse als Genossenschaftsprojekt nicht realisiert werden können, will sich die Gemeinde laut Bürgermeister nach einem anderen Baumodell umsehen.



Eine besondere Aufwertung erhält das Objekt dadurch, dass das Rote Kreuz der Genossenschaft beitritt. Dessen Geschäftsführer Björn Heinrich plant Tagespflege und ambulanten Pflegedienst durch die Außenstelle einer Sozialstation. Dieses Angebot macht das BRK auch den anderen Bürgern der Gemeinde. Darüber hinaus offeriert das BRK auch Hausnotruf und Essen auf Rädern. (usc)

Die Gemeinde und die Genossenschaft für nachhaltiges Bauen und nachbarschaftliches Wohnen (NaBau) Regensburg wollen das 50-Plus-Seniorenwohnprojekt "Dahoam" am Dorfplatz realisieren. Einzelheiten waren Thema eines Infoabends im Kubus. 15 Wohnungen (57 bis 71 Quadratmeter) sollen in dem L-förmigen Genossenschaftsbau entstehen - in der Nähe von Kirche, Kulturzentrum, Rathaus, Bücherei und Bank. Ältere Bürger könnten dadurch lang und selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld bleiben.Der gute Besuch im Kubus ließ schon erahnen, dass Gemeinde und Baugenossenschaft attraktives Neuland betreten. Dieses Schlüsselobjekt, das bis 2019 realisiert sein soll, soll dem demografischen Wandel Rechnung tragen und einer Vereinsamung der Senioren entgegenwirken.Bürgermeister Franz Mädler und Seniorenbeauftragter Norbert Schmid verwiesen auf bestehende kommunale Einrichtungen wie das Seniorennetzwerk, das 2008 aus dem Seniorenleitbild heraus geschaffen wurde, und die Nachbarschaftshilfe. Schmid nannte Letztere "die Feuerwehr für die Senioren". 22 Helfer leisten hier jährlich über 300 Einsätze. Mit der Realisierung von "Dahoam" denken die Verantwortlichen auch an die Einführung von Carsharing und E-Mobilität. Als nächstes will Ursen-sollen Essen auf Rädern angehen.Das Projekt hätte laut Mädler schon eher starten können. Doch zuvor habe man erst das Grundstück erwerben müssen. Wichtig erschien ihm, dass der gesamte Gemeinderat hinter "Dahoam" steht, das auf einem innovativen Konzept fußt. Bei einem Wettbewerb des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation mit dem Forum Gemeinschaftliches Wohnen wurde es vorab schon mit 100 000 Euro gefördert. "Das war das erste Mal, dass wir Geld bekommen haben, bevor wir es ausgeben konnten", bemerkte Mädler schmunzelnd.Einzelheiten des Seniorenwohnprojekts "Dahoam" erläuterte beim Informationstreffen im Kubus Barbara Krause, Vorstandsmitglied der Genossenschaft NaBau GmbH Regensburg. Demnach tragen die Verantwortlichen mit dem Vorhaben dem Wunsch der Senioren nach Mitbestimmung, dem Verbleib im gewohnten Quartier sowie der Sicherheit und Bezahlbarkeit von Wohnraum Rechnung. Zum Erwerb einer Wohnung ist eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft erforderlich.Der Preis pro Quadratmeter genutzten Wohnraums beträgt 1200 Euro bei lebenslangem Wohnrecht. Die Anteile können auch vererbt oder wieder an die Genossenschaft verkauft werden. Die künftigen Nutzer können im jetzigen Stadium Wünsche für die Planung der Räume und des Umfelds zu äußern. Sie sollen aber auch miteinander den Gemeinschaftsraum als Café oder dergleichen betreiben und möglichst auch den vorgelagerten Garten bewirtschaften.