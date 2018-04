Sport Ursensollen

26.04.2018

697

0 26.04.2018697

Freude bei der Fußballabteilung der DJK Ursensollen. Ab der kommenden Saison, ab 1. Juli, kommt Andreas Graml vom Bayernligisten SpVgg Weiden zum Rängberg, um die erste Mannschaft, die derzeit in der Kreisklasse Süd kickt, gemeinsam mit Thomas Kotzbauer als Spielertrainer zu übernehmen.

Die Vorbereitungen im Hintergrund laufen derzeit bereits auf Hochtouren. "Wir erwarten in Kürze unser erstes Kind. Familiär bedingt will ich daher kürzertreten, was den höherklassigen Fußball betrifft", so Gramls Entscheidung zum Gang von der Bayernliga in die Kreisklasse. Wichtig für ihn ist dabei seine Heimatverbundenheit. "Ich hätte natürlich auch bei anderen Vereinen in der Umgebung in der Kreis- oder Bezirksliga spielen können, was für mich aber nicht in Frage kommt. Ich bin Ursensollener und will in meinem Heimatverein etwas bewirken - und dies aus meiner Sicht natürlich längerfristig" freut sich Graml auf die künftige Aufgabe.Der 29jährige ist gebürtiger Ursensollener, hat bis zur C-Jugend bei der DJK gespielt, ging dann im zweiten Jahr der C-Jugend zum FC Amberg, spielte kurz für den Jahn Regensburg, für die DJK Ammerthal und bis zum letzten Jahr neun Jahre lang beim FC Amberg inklusive des Aufstiegs in die Regionalliga und in dieser Saison nun noch bis Ende der Saison für die SpVgg Weiden.Nach seinen Worten will er längerfristig bei den Fußballern der DJK wieder etwas aufbauen, dass auf einheimischen Füßen steht. Und dies gemeinsam mit Thomas Kotzbauer. Der 27-jährige Hohenkemnather, der bei der DJK Ammerthal ebenfalls bereits Bayernligaluft schnuppern konnte, hatte im vergangenen September übergangsweise das Amt des Spielertrainers der ersten Ursensollener Mannschaft übernommen."Tom hat das ganze übergangsweise super gemanagt, die ganze Mannschaft passt, spielt guten Fußball und wird dann noch durch Andi verstärkt werden. Wichtig für uns als DJK ist, das mit Andi und Tom zwei Eigengewächse die Traineraufgabe übernehmen, auch bei der Mannschaft wollen wir uns auf unsere eigenen Kräfte besinnen und haben uns von der sogenannten Zukaufmentalität verabschiedet" fasst DJK-Fußballspartenchef Daniel Meuler die Neustrukturierung der Abteilung zusammen. "Wir wollen mit unseren eigenen Leuten nach oben, die Fußballabteilung der DJK wieder besser machen" ist das ausgegebene Ziel hierzu von Andreas Graml, Tom Kotzbauer und Daniel Meuler gemeinsam.Ein erster Höhepunkt steht hierzu bereits fest, eigentlich noch vor Vertragsende Gramls in Weiden, die SpVgg wird da aber sicher ein Auge zudrücken. Und zwar am 29. Juni 2018. Nachdem die Komplettsanierung der Kabinen im Sportheim am Rängberg beendet ist, werden diese zu diesem Datum mit einem Sommerfest eingeweiht, welches von einem Testspiel der DJK gegen die Bayernligisten der DJK Gebenbach dann eröffnet wird.