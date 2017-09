Sport Ursensollen

18.09.2017

23

0 18.09.201723

Das Sys-Team hat sich heuer den Titel des Landkreismeisters im Faustball für Hobbyteams geholt: Der Ausrichter des Turniers war der DJK-FV Ursensollen. Zwölf Mannschaften machten mit.

Nach Anpfiff stellte sich schnell heraus, dass die Teams, obgleich es Hobbymannschaften sind, mit viel Kampfgeist und auf hohem Niveau die Spiele bestritten. Zuletzt lieferten die Mannschaften Sys-Team und Matchtreff ein spannendes Finale, wobei das Sys-Team sich am Ende knapp in drei Sätzen durchsetzte und nach dem 6. Platz im Vorjahr zum ersten Mal ganz oben auf dem Podest stand. Die Mannschaft der Trimm-Dich-Sparte erkämpfte sich den respektablen 3. Platz. Bürgermeister Josef Schmaußer bedankte sich bei den Spielern, Mitwirkenden und Helfern. Zudem sprach er seine Bewunderung darüber aus, dass die Landkreismeisterschaft bereits zum 31. Mal stattfinden konnte. Robert Graf vom Landratsamt erwähnte ebenfalls, dass es in der schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich sei, jedes Jahr so viele Teams für die Teilnahme an der Meisterschaft zu begeistern.Die Platzierungen: 1. Sys- Team, 2. Matchtreff, 3. Trimm-Dich, 4. Hangover, 5. FF-Rosenberg, 6. Scharlhof, 7. Kirwa-Ursensollen, 8. Stammtischfreunde, 9. D'Stoderer, 10. Elektro-Paul, 11. Drescher, 12. Reservisten.