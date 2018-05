Vermischtes Ursensollen

12.05.2018

Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Freitagabend ein Motorradfahrer zwischen Reinbrunn und Sauheim (Ursensollen) von der Straße ab und verletzte sich schwer.

Nach ersten Angaben verlor der 37-Jährige aus dem Landkreis Neumarkt gegen 19.30 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad und landete im Graben. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in das Klinikum Amberg. Am Ort war die Feuerwehr Garsdorf und Hohenkemnath, die die Unfallstelle bis in die späte Nacht ausleuchteten.