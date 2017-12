Vermischtes Ursensollen

27.12.2017

22

0 27.12.201722

Die Umstellung von konventioneller auf ökologische Tierhaltung will gut überlegt sein. Viele Argumente sprechen dafür. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) gab Landwirten bei einer Infoveranstaltung in Erlheim Entscheidungshilfen.

Gerne aus der Region

Steigende Nachfrage

Erfahrungen eines Bio-Umsteigers Ungeschminkt war der Bericht von Max Bollwein aus Neuenschwand bei Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) über seine Erfahrungen als Bio-Erzeuger mit derzeit 90 Kühen und 120 Hektar Boden. Nach seinen Angaben musste er rund 250 000 Euro in die zum 1. Januar 2004 erfolgte Umstellung investieren.



"Geld alleine ist es nicht. Die Umstellung muss auch im Kopf, im Herzen erfolgen", lautete seine Botschaft an die kleine Schar von Landwirten, die der Einladung nach Erlheim gefolgt war. Im Ackerbau hat Bollwein positive Veränderungen im Boden schon nach zwei Jahren festgestellt.



Das Wirtschaftsrisiko sei geringer, wegen des geringeren Betriebsmitteleinsatzes. So kann Bollwein ganz auf Kraftfutter-Zukauf verzichten. Er beschränkt sich auf das, was auf seinem Boden wächst. Umgestellt hat Bollwein auf Kleegrasanbau. Die Gesundheit seiner Tiere habe sich nach kurzer Zeit extrem verbessert. Lediglich bei den Klauen träten Probleme auf, bei den Kälbern die Rinderflechte. Er brauche kaum Antibiotika. Die Arbeitsqualität habe sich verbessert, und er und sein Sohn hätten mehr Spaß bei der Arbeit. Am Rande bemerkte er, dass der Zuschlag bei der Bio-Fleischvermarktung von 60 bis auf 70 Cent pro Kilo gestiegen sei.



Anfänglich sei er im Dorf belächelt worden, zuweilen sei auch Neid zu spüren gewesen. Mittlerweile aber werde er als Bio-Bauer respektiert. Aufgrund der nachweislichen Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit finde er große Resonanz bei den Verpächtern.



Rinderhaltung und Bio-Landbau brächten eine Win-Win-Situation, sagte Bollwein. Der auf dem Markt vorherrschende Preisunterschied sei ein guter Grund zur Umstellung, was er mit Zahlenmaterial belegte. Mit Bio habe man wesentlich mehr Entwicklungsmöglichkeit. Außerdem verschone man das Grundwasser vor Nitratbelastung. (usc)

Erlheim. Bio-Bauern können mit ihren Produkten höhere Preise erzielten als Kollegen, die nach konventionellen Methoden produzieren: Dies zeigt sich vor allem beim Milchpreis. Der Aufwand für eine Umstellung ist allerdings groß. Derzeit gibt es in Amberg und im Landkreis 121, in der Oberpfalz 761 Öko-Betriebe. Laut Josef Schmidt, beim AELF zuständig für Bildung/Beratung, ging die Zahl der Milchviehbetriebe im Landkreis von 3726 (1972) auf zuletzt 502 (2016) zurück. Gleichzeitig stiegen abere Milchleistung und Bio-Milchpreis, während der Erlös für konventionell erzeugte Milch zuletzt einen starken Einbruch erlitt.Die Bio-Milchvermarktung am Beispiel von Bayernland/Domspitz beleuchtete Norbert Bauer. In allen Erzeugnissen seiner Molkerei sei Bio-Milch enthalten. Ihre Anlieferung sei deutschlandweit um 15 Prozent gestiegen. Auch wenn der Schere zwischen konventioneller und Bio-Milch zeitweise sehr weit auseinandergegangen sei, rechnet Bauer damit, dass der Unterschied geringer wird. Sein Unternehmen kaufe derzeit viel Bio-Milch von Fremdlieferanten aus Bayern: Diesen Anteil könnten aber ebenso Bio-Vertragslandwirte aus dem direkten Einzugsbereich liefern.Georg Stöckl, Berater am Fachzentrum Öko beim AELF Neumarkt, brach in seinem Vortrag über Umstellungs-Voraussetzungen und Wirtschaftlichkeit eine Lanze für Bio-Milcherzeugung. Die Umstellung auf Öko-Landbau geschehe vordergründig aus Überzeugung, dass dies die auf lange Sicht richtige und nachhaltigste Wirtschaftsweise ist. Dafür sprächen auch wirtschaftliche Gründe: höhere Deckungsbeiträge und Gewinne, starke regionale Marktpartner mit Mehrjahresverträgen sowie staatliche Förderung.Der Referent verwies auf die stark steigende Nachfrage nach Öko-Produkten durch kaufkräftige Verbraucher, auf das bessere Image des Öko-Landbaus der Gesellschaft, zunehmend auch unter Berufskollegen. Schließlich habe der Öko-Landwirt weniger Arbeit. Stöckl sprach zudem von steigendem Unbehagen oder gar gesundheitlichen Problemen beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Ausführlich erläuterte Stöckl, der sich auch privat der Ökolandwirtschaft verschieben hat, die günstigen Voraussetzungen für die Umstellung im Grünlandbetrieb mit Rindern.Ungebrochen seien Beratungs-Anfragen zum Öko-Landbau aus der ganzen Oberpfalz und Teilen Frankens. Erreichbar ist Stöckl dazu unter 09181/45 08 301.