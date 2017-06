Vermischtes Ursensollen

09.06.2017

1

0 09.06.2017

Anna Gradl feierte ihren 85. Geburtstag. Geboren wurde die rüstige Jubilarin in Garsdorf, wo sie auch die Kindheit verbrachte. Die Schule besuchte sie im benachbarten Erlheim. Hinterher ging sie ein Jahr auf die Hauswirtschaftsschule nach Amberg. Danach begann sie ihren beruflichen Werdegang. In Reusch erhielt sie eine Anstellung bei Familie Eilles, wo sie in der Landwirtschaft, im Haushalt und in der Gastwirtschaft tätig war.

Dort lernte die Jubilarin ihren Nachbarn Konrad Gradl kennen und lieben. 1956 heirateten sie schließlich in Hausen. Nach der Eheschließung zog sie mit auf das landwirtschaftliche Anwesen ihres Mannes, das sie fortan gemeinsam bewirtschafteten. Heute genießt Anna Gradl ihren Ruhestand und widmet sich ihren Hobbys. Dies sind vor allen das Kochen und die Pflege ihres Gartens. In jüngeren Tagen liebte die fleißige Kirchengängerin das Reisen. Sie blickt so auf mehrere Touren nach Lourdes, Fatima, Rom und Israel zurück. Über 30 Jahre war Anna Gradl im Ortsverband Winkl Ortsbäuerin und Mitglied im Verein für Gartenbau und Landespflege Kastl.Auch heute engagiert sie sich noch im Vereinsleben - als Gründungsmitglied gehört sie schon 35 Jahre dem Frauenbund Hausen an. Ferner ist sie bei der KLB Utzenhofen aktiv - seit 40 Jahren.