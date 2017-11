Vermischtes Ursensollen

09.11.2017

09.11.2017

Hohenkemnath. Seit 50 Jahren sind Anna und Franz Stiegler aus Hohenkemnath verheiratet. Bürgermeister Franz Mädler überbrachte zur Goldenen Hochzeit Glückwünsche. "Heiraten und Schlittenfahren muss schnell gehen", sagt die Ehefrau lachend. So lagen zwischen dem Kennenlernen im April 1967 und der Heirat im Oktober gerade mal sechs Monate. Im Januar folgte das erste von drei Kindern. Das erste Mal fiel Anna ihr Franz beim Theater der Landjugend auf.

Nach dem Stück im ehemaligen Josefshaus ging die Truppe zum Schaschlikessen - auch Anna Stiegler, die einst Meier hieß und aus Köfering stammt. Danach trafen sich beide zufällig im Café Hubertus in Köfering und so war es um sie geschehen. Die kirchliche Trauung im Herbst fand in Hohenkemnath statt.Anna Stiegler wuchs mit sechs Geschwistern in Köfering auf. Nach der Hauswirtschaftsschule arbeitete sie bis zur Heirat in der Schuhfabrik in Amberg. Während sie sich um die drei Kinder kümmerte, arbeitete sie nebenbei als Aushilfe, darunter 20 Jahre bei der Bäckerei Wenkmann. Jetzt verbringt die Rentnerin ihre Freizeit mit ihren sechs Enkeln: "Ich genieße es, für sie da sein zu können." Fit hält die 66-Jährige aber auch die Vereinstätigkeit bei den Edelweißschützen. Sie schießt regelmäßig im Rundenwettkampf, 20 Jahre war sie außerdem Damenleitung.Die Leidenschaft fürs Ehrenamt teilt sie mit ihrem Franz. Er ist nicht nur Gründungs- und Ehrenmitglied bei Edelweiß, sondern auch Vorsitzender im Kriegerverein Hohenkemnath. So erweckte er 2003 das alte Kriegerdenkmal wieder zum Leben. Sein Großvater hatte es ursprünglich erbaut. Seine treuen Dienste versah er ferner bei der FFW Hohenkemnath. Dort war er 21 Jahre Schiedsrichter für den Landkreis, zwölf Jahre Kommandant und danachl Ehrenkommandant. Den Umbau des Feuerwehrhauses lenkte er maßgeblich.Beruflich verschlug es Franz Stiegler nach der Mauererlehre zu den Gebirgsjägern nach Berchtesgaden. Seither gilt seine Passion dem Bergsteigen. Von 1967 bis 1971 betrieb er einen Getränkemarkt, war dann Verkaufsgebietsleiter bei einer Lebensmittelfirma und kurz - bis zur Rente - Lkw-Fahrer bei Früchte Richter.