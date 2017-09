Auf Aquaplaning in die Leitplanken

Vermischtes Ursensollen

Auf regennasser Fahrbahn ausgerutscht ist ein BMW X 5 am Samstag gegen 17.15 Uhr auf der Autobahn 6. Der mit einer vierköpfigen Familie aus Hessen besetzte SUV geriet zwischen den Anschlussstellen Ursensollen und Sulzbach-Rosenberg nach einem Überholvorgang ins Schleudern, prallte erst links, dann rechts in die Schutzplanken, ehe er quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Die Insassen, der 41-jährige Fahrer, seine Ehefrau (44) und die beiden Kinder (24 und 3), erlitten dabei geringfügige Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins St.-Anna-Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg gebracht. Der ebenfalls angeforderte Hubschrauber kehrte unverrichteter Dinge um. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Orten waren an der Unfallstelle. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Nürnberg für längere Zeit gesperrt. Zur Schadenshöhe gab es am Sonntag keine zuverlässigen Zahlen. Bild: gf