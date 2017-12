Vermischtes Ursensollen

Amberg. Es ist der Tag der Bergleute. Und es ist der Tag des Patroziniums der heiligen Barbara. Auch wenn in Amberg die letzte Grube im Jahr 1964 geschlossen wurde, hält der Bergknappenverein aus der Stadt und dem Landkreis Amberg-Sulzbach an der Tradition fest.

Exakt 30 Mitglieder zählt der Verein um Vorsitzenden Alfons Bauer noch. 14 davon waren aktive Bergleute. Laut Bauer wird es gerade für diese aufgrund des mittlerweile hohen Alters immer schwieriger, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Das Treffen wurde auch heuer wieder mit dem Besuch einer Messe in St. Georg eröffnet. Zelebrant war Hausherr und Dekan Markus Brunner. Das Barbara-Gebet und das Bergmannslied durften dabei natürlich nicht fehlen.Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahm das Bläserensemble der Knappschaftskapelle. Nach dem Gottesdienst lud Alfons Bauer die Mitglieder zum gemütlichen Beisammensein in die Alte Reitschule in Nähe der Kirche ein.Mit dem Gruß "Glück auf" ging der offizielle Teil der Barbarafeier zu Ende. Bei einem Essen und unterhaltsamen Tischgesprächen klangen die Feierlichkeiten aus.