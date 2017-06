Vermischtes Ursensollen

27.06.2017

Not macht eben doch erfinderisch: Die DJK-Jugend Ursensollen hatte eine originelle Idee, wie sie trotz extremer Waldbrandgefahr ihr Johannisfeuer am Rängberg abhalten konnte. "Zwar nicht ganz stilecht, aber zumindest hat a bisserl was gebrannt", kommentiert Daniel Meuler von der DJK augenzwinkernd sein Bild vom flammenlosen "Johannisfeuer" mit Lichterkette. Bild: Meuler