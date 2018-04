Vermischtes Ursensollen

09.04.2018

24

0 09.04.201824

Meistens sind die Trafohäuschen mausgrau und stehen eher wie Fremdkörper in der Landschaft. Dieses Exemplar aber bei Oberhof in der Gemeinde Ursensollen bildet eine goldene Ausnahme. Nein, nicht nur golden, sondern rundum bunt bemalt ist der Elektroturm - ideal passend zur Landschaft und somit fast ein Landschaftskunstwerk. Die abgebildete Streuobstwiese samt Blümchen wäre in der Realität an dieser Stelle natürlich noch schöner als nur Wald und Felder. Zumindest das leuchtende Blau des Himmels am Trafohäuschen wird es jetzt mit jedem neuen Frühlingstag bald wieder öfter geben.