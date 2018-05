Vermischtes Ursensollen

02.05.2018

Zum Abschluss des Bierfestes leisten sich das Kulturamt und die Amberger Brauereien einen wahren Leckerbissen - nicht zum Essen oder Trinken, sondern zum Sehen, Hören, Lachen und Staunen: Zwei Stunden lang sorgt die Couplet AG auf der Bleichwiese im Festzelt für Stimmung.

Amberg. (brü) Den Schritt, in diesem Jahr von normaler Festzelt-Unterhaltungsmusik zu Musikkabarett zu wechseln, hat sich gelohnt. Für die Veranstalter, die trotz des noch laufenden verkaufsoffenen Sonntags die Gäste zu Scharen begrüßen konnten.Und auch für die Gäste selbst, die ohne Eintritt zahlen zu müssen, Couplets, Lieder und viele witzige Einlagen geboten bekamen. Für die Couplet AG war der Auftritt in Amberg der Start in ihre diesjährige Bierzeltsaison. Vor wenigen Wochen waren die Künstler im Ursensollener Kubus mit ihrem Programm vor ausverkauftem Haus in der Region zu Gast. Das Bierzeltprogramm weicht von dem Bühnenrepertoire jedoch etwas ab.Fehlen dürfen dabei natürlich nicht die Kinder des Bofrost-Mannes auf der Bühne, Einblicke ins bayerische Wirtshausleben und eine große Prise Karl Valentin. Das Programm kam in Amberg hörbar gut an, was am Applaus des Publikums deutlich wurde. Jürgen Kirner, Berni Filser, Bernhard Gruber und Bianca Bachmann wissen einfach, was gefällt. Nicht umsonst wurden sie erst vor kurzem mit dem Dialekt-Preis 2018 ausgezeichnet. Nicht so gut war lediglich die Akustik im Festzelt.Angesichts des stetigem Publikumsverkehrs, des Ausschanks und der allgemeinen Gesprächslautstärke drang im vollen Festzelt beim ACC der eine oder Beitrag aber nicht bis zu den hintersten Reihen vor.