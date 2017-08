Vermischtes Ursensollen

28.08.2017

911

0 28.08.2017911

Mehrere Feuerwehren waren am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr auf dem Parkplatz Laubenschlag an der A6 Richtung Nürnberg im Einsatz. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer wollte die Raststelle verlassen.

Jedoch blockierte ein weiterer Lkw die Ausfahrt - der Mann hatte eine Panne. "Daraufhin wollte der 50-Jährige an dem Fahrzeug vorbeifahren, blieb dabei aber mit dem Dieseltank am Bordstein hängen und riss ihn sich auf", informierte die Polizei.Die Integrierte Leitstelle Amberg alamierte mit dem Stichwort "Lkw-Unfall mit Gefahrstoff" mehrere Feuerwehren. Als die ersten Kräfte eintrafen, waren schon fast 100 Liter Diesel ausgelaufen und landeten teilweise in der Kanalisation.Auch das Wasserwirtschaftsamt wurde hinzugezogen. Die Einsatzkräfte banden den Diesel recht schnell, wodurch sie verhinderten, dass sich der Kraftstoff weiter in der Kanalisation ausbreitete. Die Feuerwehren aus Amberg, Haslmühl, Ebermannsdorf und Kümmersbruck blieben neben weiteren alarmierten Feuerwehren aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach und Schwandorf an der Einsatzstelle. Ebenfalls vor Ort war das THW aus Amberg. Der Parkplatz war bis Ende des Einsatzes mehrere Stunden lang gesperrt.