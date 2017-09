Vermischtes Ursensollen

25.09.2017

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise folgte ihm zunächst ein 36-jähriger Amberger und verständigte die Polizei. Insgesamt drei Polizeistreife nahmen dann die Verfolgung auf und bremsten den Fahrer, der den Anhaltesignalen zunächst nicht Folge leisteten wollte, auf Höhe der nahegelegenen Autobahnraststätte Oberpfälzer Alb aus.Am Volvo mit tschechischer Zulassung stellten die Beamten vorne rechts einen frischen Unfallschaden fest, der nach Angaben der Polizei noch zugeordnet werden muss. Der betrunkene Fahrer musste sich Blut abnehmen lassen, die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Führerscheins sowie eine Sicherheitsleistung von 250 Euro an. Personen, die Hinweise zu der gefährlichen Fahrt des Mannes machen können oder geschädigt worden sind, sollen sich mit der Polizei in Amberg, 09621/890 320, in Verbindung setzen.