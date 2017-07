Vermischtes Ursensollen

27.07.2017

27.07.2017

"Moin, moin" hieß es ein letztes Mal für die Neuntklässler der Ursensollener Mittelschule. Geprägt von der Abschlussfahrt an die Nordsee führten zwei Moderatoren vor einem aufwendig gestalteten Bühnenbild der Klasse 8a unter der Leitung von Genoveva Bergemann-Hausmann durch den kurzweiligen Abend.

Auch die Auftritte, die die beiden neunten Klassen selbst organisiert und einstudiert hatten, trugen zu einem gelungenen Abend bei. Der feierlichen Veranstaltung im Kubus Ursensollen war ein ökumenischer Gottesdienst vorausgegangen, den die Lehrerinnen Sabine Scholz und Gisela Seeburg mit Unterstützung von Pfarrer Dr. Konrad Willi und dem Chor "Profeel" würdevoll gestalteten. Zum Abschluss bekam jeder Entlassschüler einen Schutzengel aus Holz, den die Sechstklässler eigens angefertigt hatten, überreicht.Nach der Begrüßung durch Rektor Thomas Oetzinger führte das Moderatorenteam Pascal Gurdan (9b) und Julian Kunz (9b) durch den Abend. Ihre erste Ansage galt dem Song Lemon Tree von Fools Garden, dargeboten von allen Schülern der beiden neunten Klassen. Danach folgte ein Grußwort von Bürgermeister Franz Mädler (Ursensollen) stellvertretend für seine Kollegen Alexandra Sitter (Ammerthal), Stefan Braun (Kastl) und Florian Junkes (Hohenburg). In seinen Worten betonte er die Wichtigkeit der hiesigen Vereine und motivierte die Schüler trotz Ausbildung in anderen Orten, sich in diesen zu engagieren.Der anschließende Cup Song faszinierte das Publikum, bevor die Abschiedsrede des Schülersprechers Andreas Kölbl folgte und sich die Jugendlichen mit Geschenken bei ihren Lehrern bedankten. In der Abschlussrede der Klassenleiter Udo Leitz und Sigrid Kerschl erfuhren alle Gäste in Gedichtform, was diese beiden im Laufe der vergangenen Schuljahre von ihren Klassen gelernt hatten. Nach dem zweiten Teil des Cup Songs richtete die Elternbeiratsvorsitzende Kirsten Kahle lobende Worte an die Abschlussschüler.Nach einem Lied ehrten Rektor und Klassenleiter die Jahrgangsbesten Eileen Bunda und Helena Kugler (9a) sowie Pascal Gurdan, der sogar Landkreisbester wurde. Ebenso Martin Kornalik und Alois Rank (9b) die einen Eisgutschein erhielten. Höhepunkt war die Zeugnisverteilung, bei der jeder Abschlussschüler einen Kinogutschein überreicht bekam.Dann ging es entspannt in die Aula, in der der Elternbeirat die Gäste verköstigte.