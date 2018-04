Vermischtes Ursensollen

30.04.2018

30.04.2018

Hohenkemnath. Elf Mädchen und sieben Buben sind in Hohenkemnath erstmals an den Tisch des Herrn getreten. Sie feierten bei einem von Pfarrer Klaus Birnthaler zelebrierten Gottesdienst ihre Kommunion. Die Messe, die unter dem Leitgedanken "Frucht bringen aus der Verbindung mit Jesus" stand, gestalteten die Kinder mit. Die Lieder des Chors Corde Vobiscum kamen ebenso gut an wie Gedanken des Geistlichen in der Predigt. Bild: exb