12.03.2018

Weil der Bauer tagsüber seine Felder bestellt, stehe er kritisch im Fokus. Die wirklichen Umweltsünden aber würden öffentlich gar nicht wahr- und deshalb einfach hingenommen. Skipisten und menschliche Ausscheidungen nannte Georg Straller, der Vorsitzende der Erzeugergemeinschaft Qualitätsgetreide, als Beispiele.

Oberleinsiedl. Straller sprach das Thema bei der Frühjahrsversammlung der Erzeugergemeinschaft im Gasthof Michl in Oberleinsiedl an. Er fand lobende Worte für die Landwirtschaft, die sich enorm fortentwickelt habe.Aber er warf auch kritische Blicke auf Aussagen von Leuten, die meinten, "die gute alte Zeit" sei so schön gewesen und "der Bauer" würde heute viel falsch machen: "Es würde aber von denen sicher keiner mehr aufs Plumpsklo vor dem Haus gehen oder sich am Winterabend in ein kaltes Haus setzen, wo nur vielleicht mal ein einziges Zimmer mit Holz beheizt ist. Und genauso wird auch der Bauer nicht mehr die Pferde anspannen und übers Feld ziehen."Immerhin gebe es in fast keinem Dorf mehr eine Landwirtschaft, die allen Auflagen gerecht werden könne, die "von oben" auf die Landwirte einprasselten. Man dürfe nicht mit zweierlei Maß messen, forderte Georg Straller.Der momentan wassergesättigte Boden sei ein Lebewesen, in dem bis zu 6000 Kilo Stickstoff aktiv seien, betonte der Vorsitzende. Er sei die lebendige Haut, die die Erde schütze vor dem Eintrag von Schwermetallen, die sonst ins Grundwasser gelangten. Dies wiederum schaffe nur ein intakter Boden, der voll bewirtschaftet werde und einen pH-Wert von 6,5 bis 7 habe. Im Wald beispielsweise funktioniere dies nicht. Dort werde Aluminium direkt ins Grundwasser geleitet, was in Zukunft noch zum Problem werden könne.Straller wies ferner darauf hin, dass die Gülle aus den Ställen durchschnittlich 120 Tage gelagert werde und sich in dieser Zeit zersetze. Kläranlagen hätten eine wesentlich kürzere Lagerzeit - und müssten noch dazu täglich wahre Chemie-Bomben aus tabletten- und hormonverseuchten menschlichen Ausscheidungen verarbeiten. Auch mit dem "Schneezement", der mit bis zu 2400 Kilo Stickstoff pro Hektar auf jeder Skipiste ausgebracht werde, um den Kunstschnee haltbarer zu machen, habe niemand ein Problem. Dabei laufe auch dieser Stickstoff mit der Schneeschmelze ungefiltert in die Gewässer. Es gelte also immer, beide Seiten einer Medaille zu sehen.

Über den Getreidemarkt berichtete Norbert Rausch (Bayernhof GmbH). Er zeigte Gründe für die Preisentwicklung auf dem Weltmarkt, resümierte zur Weizenernte und gab Tipps zur besseren Getreide-Vermarktung.

Im Blickpunkt Der Wegfall der Bauernhöfe in den Dörfern und Städten sieht Georg Straller als eine Ursache dafür, dass der Mensch weniger Insekten wahrnimmt. Letztere gebe es in jedem Kuhstall, doch wegen deren Auslagerung falle dies nicht mehr auf. Blumenwiesen, die am Feldrand gesät werden, seien ein wunderbarer Anblick und lockten tatsächlich Insekten an. Diese Aufgabe habe früher der Hausgarten erfüllt. Doch der sei heutzutage immer öfter eine pflegeleichte, aber nutzloser Stein- und Schotterwüste mit kurz geschnittenem englischen Rasen.



Anton Stadler (N.U. Agrar) forderte die Landwirte auf, weiterhin alle acker- und pflanzenbaulichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um Schaden zu verhüten. Eine gut gewählte Fruchtfolge verringere Unkraut-, Krankheits- und Schädlingsbefall. Gezielte Bodenbearbeitung, Anpassung der Saatzeiten und Sortenresistenz seien ebenso wichtig.



Der Landwirt müsse aber eben nicht nur die Umwelt hegen, sondern auch einen Produktionsauftrag erfüllen. Wolfgang Wittmann informierte schließlich noch über Dokumentationspflichten.



Die Neuwahl des Vorstands ergab einstimmig das folgende Ergebnis: 1. Vorsitzender Georg Straller, 2. Vorsitzender Horst Grünthaler, 3. Vorsitzender Christian Ehbauer, Kassier Franz Pronath (mangels Nachfolger kommissarisch für die nächsten drei Monate), Kassenprüfer Martin Jell, Schriftführer Stefan Schönberger, Beiräte Stefan Wiesner, Anton Weber, Josef Meier und Dominik Winter. (wec)

Gerade zurück aus der Ukraine berichtete Anton Stadler (Beratungsunternehmen NU Agrar) von der Landwirtschaft im Spannungsfeld der Politik. In der Ukraine beispielsweise habe Erstere einen hohen Stellenwert. Sie schaffe eine wirtschaftliche Entwicklung, deshalb sei die Akzeptanz in der Gesellschaft riesengroß und man könne aus den Vollen schöpfen. Dabei werde zwar niemand ausgebeutet, es gebe aber auch keinen Mindestlohn. In Deutschland müsse man den nachhaltigen Weg gehen, sollte aber auch entsprechend dafür honoriert werden.Stadler griff auch das Stichwort Glyphosat und Pflanzenschutz auf. Der Druck aus der Gesellschaft sei enorm. Grundsätzlich sei für die meisten Leute Pflanzenschutz einfach schädlich. Nur im eigenen Rosengarten, wenn es den Blattläusen an den Kragen gehen soll, sei es nicht ganz so schlimm. Es herrsche die Meinung vor, dass die gesundheitliche Gefährdung hauptsächlich von der konventionellen Produktion ausgehe. Zwei Drittel der Bevölkerung gingen davon aus, dass keinerlei Rückstände in Lebensmitteln enthalten sein dürften. Wenn der Verbraucher wüsste, dass auch in der Ökolandwirtschaft Pflanzenschutz eingesetzt wird, würde auch die Bio-Präferenz sinken, mutmaßte Stadler. Weltweit gebe es keine einzige belastbare Studie, die beweise, dass Glyphosat krebserregend oder schädlich für den Menschen sei. Alkohol oder Tabak dagegen würden nie als Pflanzenschutzmittel zugelassen - aber trotz der bekannten furchtbaren Folgen für die Gesundheit dennoch unbekümmert und in großen Mengen konsumiert.Schwierig ist es laut Stadler, Artenvielfalt zahlenmäßig darzustellen. Auch der biologische Landbau verzeichne hier einen Rückgang um 64 Prozent, in der konventionellen Landwirtschaft seien es 86 Prozent. Vergleichszahlen machten deutlich, dass - selbst, wenn alle Landwirte ab sofort nur noch ökologisch wirtschaften würden - dies keine positive Auswirkung auf die Biodiversität hätte. Doppelt so viel Anbau wäre für dieselbe Ernte nötig, was sich wiederum negativ für die Biodiversität wäre. (wec)