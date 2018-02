Vermischtes Ursensollen

Kurzfristig kommt es sogar zum Einlass-Stop. Beim Faschingsball der Feuerwehr Haag und der Haagerthaler Schützen ist der Zuspruch so groß, dass zeitweise kein Platz im Saal mehr frei ist.

Oberleinsiedl. Jung und alt waren gekommen, um im Gasthaus Michl in Oberleinsiedl zusammen mit der Band "Die drei Holidays" einen fröhlichen Faschingsabend zu feiern. Über den großen Zuspruch freute sich Vorsitzender Andreas Färber, der für die Gäste bereits zu Beginn eine Überraschung parat hatte. Die Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck zeigte unter dem großen Beifall der Gäste ihren Gardemarsch, den Showtanz und natürlich noch ihr Männerballett.Der Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Altneihaager Feierwehrkapelln unter Leitung von Andreas Färber. Die brachte mit ihrer Showeinlage den Saal zum Kochen. Die Kapelle wusste Neues aus dem Dorf zu berichten. Demnach soll aus einer Trafostation ein Minarett werden und der Muezzin künftig den Gockel ersetzen. Auch wilde Ehen im Dorf fanden Erwähnung. Die Kapelle stellte fest, dass es zwar schon lang keine Kirwa mehr in Oberleinsiedl gibt, der Wirt am Kirwa-Freitag aber nicht ganz allein im Wirtshaus war. Über fast jeden im Saal wusste die Kapelle etwas zu berichten.Eigentlich war die Kapelle ja schon aus dem Saal gezogen. Doch Zugabe-Rufe wollten nicht enden, und so stürmten die Musikanten nochmals herein und spielten den Hit "Berlusconi's Porno-Moni", gesungen von Wettkönig Harald Ebenhöch aus Thonhausen. Auch an der Theke herrschte bis spät in die Nacht Hochbetrieb. Erst in den frühen Morgenstunden verließen die letzten Besucher das Gasthaus.